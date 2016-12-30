Нижегородская администрация намерена расторгнуть инвестконтракт на реконструкцию дома №1 по ул.Стрелка Общество

Дом №1 по улице Стрелка Фото: Google maps (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода намерена расторгнуть инвестиционный контракт на реконструкцию дома №1 по ул.Стрелка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ) горадминистрации 30 декабря 2016 года.



В КУГИ сообщили, что 27 декабря 2012 года администрация Нижнего Новгорода и нижегородская общественная организация инвестиционного развития "Новый город" заключили контракт по реконструкции и капремонту полуразрушенного дома №1 на Стрелке. Контракт предусматривал завершение работ до 1 января 2016 года.



"28 июля 2016 года в связи с неисполнением условий контракта (не разработан проект по капремонту объекта и, соответственно, не начаты сами работы, кроме того, имеется задолженность по арендным платежам) комиссия по инвестполитике и земельным отношениям приняла решение о расторжении контракта", - рассказали в КУГИ.



На сайте арбитражного суда Нижегородской области сообщается, что предварительное судебное заседание, на котором будет рассмотрен иск администрации к организации "Новый город" по расторжению данного инвестконтракта, состоится 16 января 2017 года.



В администрации города также добавили, что решение о дальнейшем использовании здания может быть принято только после завершения судебных разбирательств.



Администрация Нижнего Новгорода намерена расторгнуть инвестиционный контракт на реконструкцию дома №1 по ул.Стрелка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ) горадминистрации 30 декабря 2016 года.В КУГИ сообщили, что 27 декабря 2012 года администрация Нижнего Новгорода и нижегородская общественная организация инвестиционного развития "Новый город" заключили контракт по реконструкции и капремонту полуразрушенного дома №1 на Стрелке. Контракт предусматривал завершение работ до 1 января 2016 года."28 июля 2016 года в связи с неисполнением условий контракта (не разработан проект по капремонту объекта и, соответственно, не начаты сами работы, кроме того, имеется задолженность по арендным платежам) комиссия по инвестполитике и земельным отношениям приняла решение о расторжении контракта", - рассказали в КУГИ.На сайте арбитражного суда Нижегородской области сообщается, что предварительное судебное заседание, на котором будет рассмотрен иск администрации к организации "Новый город" по расторжению данного инвестконтракта, состоится 16 января 2017 года.В администрации города также добавили, что решение о дальнейшем использовании здания может быть принято только после завершения судебных разбирательств. Напомним , до конца 2017 года правительство Нижегородской области планирует снести порядка 40 объектов, находящихся на территории Стрелки. Дом №1 по ул. Стрелка в этот список не входит.

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