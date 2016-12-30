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Общество

Нижегородская администрация намерена расторгнуть инвестконтракт на реконструкцию дома №1 по ул.Стрелка

30 декабря 2016 15:12  [598] Общество
Дом №1 по улице Стрелка (Фото: Google maps)

Дом №1 по улице Стрелка

Фото: Google maps

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода намерена расторгнуть инвестиционный контракт на реконструкцию дома №1 по ул.Стрелка. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (КУГИ) горадминистрации 30 декабря 2016 года.

В КУГИ сообщили, что 27 декабря 2012 года администрация Нижнего Новгорода и нижегородская общественная организация инвестиционного развития "Новый город" заключили контракт по реконструкции и капремонту полуразрушенного дома №1 на Стрелке. Контракт предусматривал завершение работ до 1 января 2016 года.

"28 июля 2016 года в связи с неисполнением условий контракта (не разработан проект по капремонту объекта и, соответственно, не начаты сами работы, кроме того, имеется задолженность по арендным платежам) комиссия по инвестполитике и земельным отношениям приняла решение о расторжении контракта", - рассказали в КУГИ.

На сайте арбитражного суда Нижегородской области сообщается, что предварительное судебное заседание, на котором будет рассмотрен иск администрации к организации "Новый город" по расторжению данного инвестконтракта, состоится 16 января 2017 года.

В администрации города также добавили, что решение о дальнейшем использовании здания может быть принято только после завершения судебных разбирательств.

Напомним, до конца 2017 года правительство Нижегородской области планирует снести порядка 40 объектов, находящихся на территории Стрелки. Дом №1 по ул. Стрелка в этот список не входит.

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