Сдача первого дома-долгостроя по ул. Украинской в Нижнем Новгороде запланирована на I квартал 2017 года Общество

ЖК Белый город Фото: ГК "СУ-155" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Сдача первого дома-долгостроя по ул. Украинской в Нижнем Новгороде запланирована на I квартал 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили активисты группы обманутых дольщиков ЖК "Первомайский" 30 декабря 2016 года.



Согласно информации от регионального министерства строительства, строительно-монтажные работы в жилом доме №1 по ул. Украинской (объект ГК "СУ-155") завершены, инспекцией Гостройнадзора области проведена итоговая проверка, по итогам которой в настоящее время застройщик устраняет выявленные замечания. Предположительный срок сдачи - I квартал следующего года. На завершение строительства дома было выделено 348 млн рублей.



На достройку жилого дома №5 по ул.Украинской поступили средства в размере 30,8 млн рублей. На данный момент ведется монтаж пятого этажа. Работы выполняют восемь человек.



На строительство жилого дома №14 по ул. Штеменко в Нижнем Новгороде (ЖК "Белый город") направлено 40,5 млн рублей. Там завершен монтаж четвертого этажа, ведется монтаж пятого и шестого этажей.



На завершение строительства дома №10 по той же улице - 44 млн рублей (идет монтаж шестого этажа), на достройку дома №11 - 36,642 млн рублей. На данный момент там завершен монтаж четвертого этажа, ведется монтаж пятого, а также работы по заделке межпанельных швов.



Чуть более 46 млн рублей поступило на достройку дома в переулке Щитковый в Кстове, там производится установка дверных блоков, ведется монтаж системы отопления.



















В сентябре 2015 года СУ-155 Сдача первого дома-долгостроя по ул. Украинской в Нижнем Новгороде запланирована на I квартал 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили активисты группы обманутых дольщиков ЖК "Первомайский" 30 декабря 2016 года.Согласно информации от регионального министерства строительства, строительно-монтажные работы в жилом доме №1 по ул. Украинской (объект ГК "СУ-155") завершены, инспекцией Гостройнадзора области проведена итоговая проверка, по итогам которой в настоящее время застройщик устраняет выявленные замечания. Предположительный срок сдачи - I квартал следующего года. На завершение строительства дома было выделено 348 млн рублей.На достройку жилого дома №5 по ул.Украинской поступили средства в размере 30,8 млн рублей. На данный момент ведется монтаж пятого этажа. Работы выполняют восемь человек.На строительство жилого дома №14 по ул. Штеменко в Нижнем Новгороде (ЖК "Белый город") направлено 40,5 млн рублей. Там завершен монтаж четвертого этажа, ведется монтаж пятого и шестого этажей.На завершение строительства дома №10 по той же улице - 44 млн рублей (идет монтаж шестого этажа), на достройку дома №11 - 36,642 млн рублей. На данный момент там завершен монтаж четвертого этажа, ведется монтаж пятого, а также работы по заделке межпанельных швов.Чуть более 46 млн рублей поступило на достройку дома в переулке Щитковый в Кстове, там производится установка дверных блоков, ведется монтаж системы отопления. Напомним , что застройщик подписал соглашения по 39 квартирам в нижегородском долгострое по ул. Штеменко летом 2016 года. Также напомним , что завершение строительства домов №№10, 11, 14 по ул. Штеменко в Нижнем Новгороде и жилого дома в пер. Щитковый (Кстово) запланировано на 2017-2018 годы. В апреле 2016 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО "Нижегородкапстрой" (входит в Группу компаний СУ-155), признав иск правительства области о признании ОАО "Нижегородкапстрой" банкротом обоснованным. В феврале текущего года сообщалось, что суд ввел процедуру наблюдения в отношении еще одной дочерней компании СУ-155, работающей в регионе, - ЗАО "ДСК-НН".В сентябре 2015 года СУ-155 приостановило строительство пяти домов в нижегородских ЖК "Белый город" и ЖК "Первомайский". Количество проданных квартир по договору ДДУ - 301.

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