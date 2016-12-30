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Общество

Сдача первого дома-долгостроя по ул. Украинской в Нижнем Новгороде запланирована на I квартал 2017 года

30 декабря 2016 15:11  [465] Общество
ЖК Белый город (Фото: ГК СУ-155)

ЖК Белый город

Фото: ГК "СУ-155"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Сдача первого дома-долгостроя по ул. Украинской в Нижнем Новгороде запланирована на I квартал 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили активисты группы обманутых дольщиков ЖК "Первомайский" 30 декабря 2016 года.

Согласно информации от регионального министерства строительства, строительно-монтажные работы в жилом доме №1 по ул. Украинской (объект ГК "СУ-155") завершены, инспекцией Гостройнадзора области проведена итоговая проверка, по итогам которой в настоящее время застройщик устраняет выявленные замечания. Предположительный срок сдачи - I квартал следующего года. На завершение строительства дома было выделено 348 млн рублей.

На достройку жилого дома №5 по ул.Украинской поступили средства в размере 30,8 млн рублей. На данный момент ведется монтаж пятого этажа. Работы выполняют восемь человек.

На строительство жилого дома №14 по ул. Штеменко в Нижнем Новгороде (ЖК "Белый город") направлено 40,5 млн рублей. Там завершен монтаж четвертого этажа, ведется монтаж пятого и шестого этажей.

На завершение строительства дома №10 по той же улице - 44 млн рублей (идет монтаж шестого этажа), на достройку дома №11 - 36,642 млн рублей. На данный момент там завершен монтаж четвертого этажа, ведется монтаж пятого, а также работы по заделке межпанельных швов.

Чуть более 46 млн рублей поступило на достройку дома в переулке Щитковый в Кстове, там производится установка дверных блоков, ведется монтаж системы отопления.

Напомним, что застройщик подписал соглашения по 39 квартирам в нижегородском долгострое по ул. Штеменко летом 2016 года.

Также напомним, что завершение строительства домов №№10, 11, 14 по ул. Штеменко в Нижнем Новгороде и жилого дома в пер. Щитковый (Кстово) запланировано на 2017-2018 годы.

В апреле 2016 года суд ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО "Нижегородкапстрой" (входит в Группу компаний СУ-155), признав иск правительства области о признании ОАО "Нижегородкапстрой" банкротом обоснованным.

В феврале текущего года сообщалось, что суд ввел процедуру наблюдения в отношении еще одной дочерней компании СУ-155, работающей в регионе, - ЗАО "ДСК-НН".

В сентябре 2015 года СУ-155 приостановило строительство пяти домов в нижегородских ЖК "Белый город" и ЖК "Первомайский". Количество проданных квартир по договору ДДУ - 301.

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