Нижегородская филармония получила рояль Steinway и новейшее техническое оборудование в декабре 2016 года Культура и отдых

Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича Фото: НИА "Нижний Новгород"



"В преддверии своего 80-летия филармония получила музыкальные инструменты лучших мировых фирм, новейшую световую аппаратуру и техническое оборудование. В канун Нового года в Кремлевский концертный зал был доставлен главный подарок - новый концертный рояль фирмы Steinway. Также в первой партии инструментов в филармонию поступило восемь контрабасов ведущих зарубежных фирм и 17 инструментов для духовой группы Академического симфонического оркестра, среди которых кларнеты, саксофоны, корнеты и трубы, струны для скрипок, альтов и виолончелей", - говорится в сообщении филармонии.



На очереди - замена остальных групп духовых инструментов и групп ударных инструментов оркестра: в ближайшее время коллектив ждет поступления маримбы, челесты, спинета и других инструментов.



Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича получила рояль Steinway и новейшее техническое оборудование в декабре 2016 года."В преддверии своего 80-летия филармония получила музыкальные инструменты лучших мировых фирм, новейшую световую аппаратуру и техническое оборудование. В канун Нового года в Кремлевский концертный зал был доставлен главный подарок - новый концертный рояль фирмы Steinway. Также в первой партии инструментов в филармонию поступило восемь контрабасов ведущих зарубежных фирм и 17 инструментов для духовой группы Академического симфонического оркестра, среди которых кларнеты, саксофоны, корнеты и трубы, струны для скрипок, альтов и виолончелей", - говорится в сообщении филармонии.На очереди - замена остальных групп духовых инструментов и групп ударных инструментов оркестра: в ближайшее время коллектив ждет поступления маримбы, челесты, спинета и других инструментов. Как сообщалось в ноябре 2016 года, областное правительство намерено направить 12 млн рублей на покупку рояля для Нижегородской государственной академической филармонии имени Ростроповича.

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