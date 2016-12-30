Нижегородская филармония получила рояль Steinway и новейшее техническое оборудование в декабре 2016 года

Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича
Фото:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича получила рояль Steinway и новейшее техническое оборудование в декабре 2016 года.
"В преддверии своего 80-летия филармония получила музыкальные инструменты лучших мировых фирм, новейшую световую аппаратуру и техническое оборудование. В канун Нового года в Кремлевский концертный зал был доставлен главный подарок - новый концертный рояль фирмы Steinway. Также в первой партии инструментов в филармонию поступило восемь контрабасов ведущих зарубежных фирм и 17 инструментов для духовой группы Академического симфонического оркестра, среди которых кларнеты, саксофоны, корнеты и трубы, струны для скрипок, альтов и виолончелей", - говорится в сообщении филармонии.
На очереди - замена остальных групп духовых инструментов и групп ударных инструментов оркестра: в ближайшее время коллектив ждет поступления маримбы, челесты, спинета и других инструментов.
Как сообщалось
в ноябре 2016 года, областное правительство намерено направить 12 млн рублей на покупку рояля для Нижегородской государственной академической филармонии имени Ростроповича.
Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+