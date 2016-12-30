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Общество

Перевозчик "АК БАРС" обжалует решение суда о правомерности планируемой отмены 31 частного маршрута в Нижнем Новгороде

30 декабря 2016 17:04  [390] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Перевозчик ООО "АК БАРС" обжалует решение суда о правомерности планируемой отмены 31 частного маршрута в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда Нижегородской области.

Уточняется, что компания, которая является перевозчиком по частному маршруту №Т-10, направила кассационную жалобу 29 декабря 2016 года. Дата заседания суда пока не назначена.

Напомним, что арбитражный суд 23 сентября 2016 года рассмотрел иск 13 частных перевозчиков (восьми индивидуальных предпринимателей и пяти ООО) к администрации Нижнего Новгорода. Предприниматели требовали признать незаконным отказ им в выдаче свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам сроком на пять лет. Кроме того, они посчитали неправомерной отмену 31 маршрута регулярных перевозок. Суд удовлетворил иски заявителей и обязал администрацию выдать перевозчикам свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам №№Т-66, Т-51, Т-65, Т-35, Т-81, Т-117, Т-34, Т-2, Т-23, Т-6, Т-44, Т-29, Т-38, Т-48, Т-14, Т-10.

Администрация Нижнего Новгорода обжаловала данное решение, и 19 декабря 2016 года, рассмотрев жалобу мэрии, апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новый судебный акт.

Напомним также, что постановление "Об утверждении документа планирования регулярных перевозок в Нижнем Новгороде", согласно которому в 2017 году запланирована отмена 31 маршрута, осуществляющих пассажирские перевозки по нерегулируемым тарифам: Т-2, Т-5, Т-6, Т-7, Т-9, Т-10, Т-14, Т-17, Т-18, Т-19, Т-23, Т-29, Т-33, Т-34, Т-35, Т-38, Т-44, Т-48, Т-49, Т-51, Т-52, Т-55, Т-62, Т-65, Т-66, Т-67, Т-68, Т-72, Т-81, Т-115, Т-117, было подписано и.о. главы администрации Сергеем Мироновым 12 июля 2016 года.

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