Более 20 тысяч браков зарегистрировано в Нижегородской области за 11 месяцев 2016 года Общество

Более 20 тысяч браков зарегистрировано в Нижегородской области за 11 месяцев 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Традиционно 31 декабря 2016 года сотрудники органов ЗАГС проведут церемонии бракосочетания для желающих зарегистрировать брак. По данным управления, за 11 месяцев уходящего года поженились 20 тысяч пар.



"Волшебное убранство городских улиц и скверов, сверкающие новогодним нарядом ели добавляют к предсвадебной суете особенную ноту загадочности, заставляют звучать самые тонкие душевные струны", - отмечают в региональном главном управлении ЗАГС.



Для торжественной регистрации заключения брака инвалидов и новобрачных старше 60-ти лет в отделах ЗАГС Нижегородской области предусмотрено бесплатное сопровождение церемонии - за 11 месяцев 2016 года зарегистрировано 38 таких пар.



В управлении также добавили, что за 2015 год в области было зарегистрировано 40 520 родившихся - это самый высокий показатель с начала XXI века.



"Прошлый, 2015-й, год стал рекордным за последние 15 лет, в целом же рождаемость увеличилась почти на четверть. Текущий, 2016 год, тоже может стать рекордным: больше 33 тысяч детишек уже родилось, и эта цифра еще увеличится. Таким образом, получается, что каждые 14 минут у нас в регионе на свет появляется новый житель нашей области. Также растет число многодетных семей: с начала 2016 года шесть семей в регионе отпраздновали рождение тройни, а 412 – рождение двойни", - пояснила руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

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