Более 1000 сообщений о преступлениях было зарегистрировано в Нижегородской области 31 декабря Происшествия

Более 1000 сообщений о преступлениях было зарегистрировано в Нижегородской области 31 декабря. Об этом сообщает ГУ МВД по нижегородской области.



По данным правоохранителей, в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что 31 декабря 2016 года неизвестный, находясь на остановке общественного транспорта, угрожая насилием, пытался открыто похитить имущество потерпевшего.



В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники районного отдела полиции установили личность и задержали подозреваемого в противоправном деянии – ранее судимого за аналогичное преступление 31-летнего мужчину. По данному факту по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.



Кроме того, в Арзамасе сотрудники полиции раскрыли кражу из магазина. Полицейские установили личность подозреваемого в хищении имущества из торгового заведения. Возбуждено уголовное дело. В ОМВД по Арзамасу поступило сообщение о том, что неизвестный, разбив стекло, проник в помещение одного из магазинов, откуда похитил имущество. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении преступления задержали 20-летнего безработного местного жителя. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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