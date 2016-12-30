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Происшествия

Жилой дом горел в Воскресенском районе Нижегородской области 1 января

01 января 2017 14:40  [213] Происшествия
Жилой дом горел в Воскресенском районе Нижегородской области 1 января. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, 1 января 2017 года в 05:33 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило  сообщение о загорании дома в Воскресенском районе, п. Калиниха. В результате пожара обгорели стена дома и коридор на площади 25 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 12 человек, три единицы техники.

Напомним, что два человека погибли на пожаре в Гагинском районе Нижегородской области 30 декабря

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Теги:
МЧС Пожар
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