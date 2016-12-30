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Общество

Региональное управление Роспотребнадзора провело 107 проверок спиртосодержащей продукции в Нижегородской области 30 декабря

01 января 2017 15:30  [160] Общество
Региональное управление Роспотребнадзора провело 107 проверок спиртосодержащей продукции в Нижегородской области 30 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, 30 декабря 2016 года  специалисты управления провели 107 проверок в объектах розничной торговли – магазинах, аптеках, торговых павильонах. В ходе проверок был проведен арест 147 единиц спиртосодержащей непищевой продукции (лосьоны и тоники) объемом 15,2 литра, реализация которой запрещена. Спиртосодержащая продукция уничтожена владельцами в процессе проверки.

Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщает, что по результатам, проведенного 30 декабря лабораторного исследования стеклоомывающей жидкости    "Зимняя дорога" установлено, что  содержание метилового спирта в 88 раз превышает допустимые значения. По результатам лабораторного исследования  стеклоомывающей жидкости "Nord Wind" Glass Cleaner-30 установлено  содержание  метилового спирта   в  540 раз превышающее допустимые значения.
 

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