Региональное управление Роспотребнадзора провело 107 проверок спиртосодержащей продукции в Нижегородской области 30 декабря Общество

Региональное управление Роспотребнадзора провело 107 проверок спиртосодержащей продукции в Нижегородской области 30 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Согласно информации, 30 декабря 2016 года специалисты управления провели 107 проверок в объектах розничной торговли – магазинах, аптеках, торговых павильонах. В ходе проверок был проведен арест 147 единиц спиртосодержащей непищевой продукции (лосьоны и тоники) объемом 15,2 литра, реализация которой запрещена. Спиртосодержащая продукция уничтожена владельцами в процессе проверки.



Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщает, что по результатам, проведенного 30 декабря лабораторного исследования стеклоомывающей жидкости "Зимняя дорога" установлено, что содержание метилового спирта в 88 раз превышает допустимые значения. По результатам лабораторного исследования стеклоомывающей жидкости "Nord Wind" Glass Cleaner-30 установлено содержание метилового спирта в 540 раз превышающее допустимые значения.



Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+