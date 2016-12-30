Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
01 января 2017 20:01  [175] Синоптики прогнозируют похолодание в Нижегородской области с 3 января
01 января 2017 15:30  [162] Региональное управление Роспотребнадзора провело 107 проверок спиртосодержащей продукции в Нижегородской области 30 декабря
31 декабря 2016 11:51  [207] Более 20 тысяч браков зарегистрировано в Нижегородской области за 11 месяцев 2016 года
31 декабря 2016 10:20  [232] Божественная литургия пройдет в 19 храмах Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь
30 декабря 2016 17:04  [392] Перевозчик "АК БАРС" обжалует решение суда о правомерности планируемой отмены 31 частного маршрута в Нижнем Новгороде
30 декабря 2016 15:36  [379] "Свое грандиозное событие в XXI веке Нижний Новгород – ЧМ-2018 - ждет лишь через полтора года", - Антон Фортунатов
30 декабря 2016 15:12  [601] Нижегородская администрация намерена расторгнуть инвестконтракт на реконструкцию дома №1 по ул.Стрелка
30 декабря 2016 15:11  [467] Сдача первого дома-долгостроя по ул. Украинской в Нижнем Новгороде запланирована на I квартал 2017 года
30 декабря 2016 15:06  [364] Синоптики прогнозируют до -5º в Нижегородской области в новогоднюю ночь
30 декабря 2016 15:05  [235] БФ "ЛУКОЙЛ" привез подарки в нижегородские детские дома и социальный приют
Общество

Синоптики прогнозируют похолодание в Нижегородской области с 3 января

01 января 2017 20:01  [175] Общество
Синоптики прогнозируют похолодание в Нижегородской области с 3 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно информации, в ближайший день дневная температура сохранится на отметке +1...+3 градуса. Уже 3 января прогнозируется похолодание до -4 градусов днем и -6 ночью, 4 января днем ожидается до -11 градусов. Перед Рождеством прогнозируется похолодание до -20 градусов.

Напомним, что синоптики прогнозировали до -5º в Нижегородской области в новогоднюю ночь.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
Погода
Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph