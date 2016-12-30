Синоптики прогнозируют похолодание в Нижегородской области с 3 января Общество





Согласно информации, в ближайший день дневная температура сохранится на отметке +1...+3 градуса. Уже 3 января прогнозируется похолодание до -4 градусов днем и -6 ночью, 4 января днем ожидается до -11 градусов. Перед Рождеством прогнозируется похолодание до -20 градусов.





Синоптики прогнозируют похолодание в Нижегородской области с 3 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.Согласно информации, в ближайший день дневная температура сохранится на отметке +1...+3 градуса. Уже 3 января прогнозируется похолодание до -4 градусов днем и -6 ночью, 4 января днем ожидается до -11 градусов. Перед Рождеством прогнозируется похолодание до -20 градусов. Напомним , что синоптики прогнозировали до -5º в Нижегородской области в новогоднюю ночь.

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