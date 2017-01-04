Три пожара произошло в ночь на 2 января в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три пожара произошло в ночь на 2 января в Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Так, в 00.00 стало известно о возгорании дома под дачу в д. Свободная Арзамасского района. Там обгорела внутренняя отделка дома на площади 6 кв. м.В 00:26 поступило сообщение о возгорании нежилого дома в Балахне, из-за чего обгорела внутренняя отделка дома на площади 4 кв. м.А около часа ночи начался пожар в жилом доме в г.о. г. Шахунья. Там сгорела кровля и внутренняя отделка дома на площади 72 кв. м.