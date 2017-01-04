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Происшествия

Три пожара произошло в ночь на 2 января в Нижегородской области

02 января 2017 12:03  [304] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Три пожара произошло в ночь на 2 января в Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Так, в 00.00 стало известно о возгорании дома под дачу в д. Свободная Арзамасского района. Там обгорела внутренняя отделка дома на площади 6 кв. м.

В 00:26 поступило сообщение о возгорании нежилого дома в Балахне, из-за чего обгорела внутренняя отделка дома на площади 4 кв. м.

А около часа ночи начался пожар в жилом доме в г.о. г. Шахунья. Там сгорела кровля и внутренняя отделка дома на площади 72 кв. м.

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Теги:
Пожары
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