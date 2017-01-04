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Общество

Более 10 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода 30 декабря-1 января

02 января 2017 13:20  [224] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 10 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода 30 декабря-1 января. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города 2 января 2017 года.

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства горадминистрации информирует, что к работе по расчистке городских магистралей привлекалось до 190 единиц снегоуборочной техники в дневную смену и до 138 – в ночную. Ручную уборку тротуаров и остановочных площадок осуществляли до 500 дорожных рабочих.

По прогнозам гидрометцентра, до конца дня в Нижнем Новгороде сохранится облачная погода, временами мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет держаться в пределах 0…+2 градуса. "С завтрашнего дня начнется понижение температуры, местами возможно образование гололедицы. Автомобилистам нужно быть осторожнее на сложных участках дорог, где в силу перехода через ноль будет естественным образом появляться накат. Дорожные службы особое внимание уделят именно подъемам, спускам и мостам. Они будут заранее обработаны пескосоляной смесью", - подчеркнули в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства.

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