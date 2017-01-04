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02 января 2017 17:01  [292] Электроснабжение многоквартирных домов в Дзержинске Нижегородской области восстановлено
Происшествия

Электроснабжение многоквартирных домов в Дзержинске Нижегородской области восстановлено

02 января 2017 17:01  [292] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Электроснабжение многоквартирных домов в Дзержинске Нижегородской области восстановлено 2 января 2017 года. Об этом сообщает филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья".

Согласно информации, в 13:19 в Дзержинске произошло технологическое нарушение на кабельной линии 6 кВ. В результате без электроснабжения остался ряд многоквартирных домов.

"Специалисты филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" оперативно приступили к устранению технологического нарушения. На место повреждения были направлены две оперативно-выездные бригады энергетиков. В настоящее время электроснабжение всех потребителей восстановлено", - говорится в сообщении.

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