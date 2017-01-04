Электроснабжение многоквартирных домов в Дзержинске Нижегородской области восстановлено Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Электроснабжение многоквартирных домов в Дзержинске Нижегородской области восстановлено 2 января 2017 года. Об этом сообщает филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья".Согласно информации, в 13:19 в Дзержинске произошло технологическое нарушение на кабельной линии 6 кВ. В результате без электроснабжения остался ряд многоквартирных домов."Специалисты филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" оперативно приступили к устранению технологического нарушения. На место повреждения были направлены две оперативно-выездные бригады энергетиков. В настоящее время электроснабжение всех потребителей восстановлено", - говорится в сообщении.