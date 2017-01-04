Более 15 тысяч человек стали участниками новогодних празднований на пл. Горького в Нижнем Новгороде Общество

Пл. Горького Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, на территории области состоялось 339 публичных мероприятий, в которых приняли участие 127 300 человек. В Нижнем Новгороде новогодние празднования посетили около 58 тысяч человек, из них более 15 тысяч – на пл. Горького. "Нарушений общественного порядка допущено не было", - подчеркивается в сообщении.



На охрану общественного порядка было задействовано более тысячи сотрудников ОВД, 152 работника частных охранных организаций и 240 членов добровольных народных дружин.



Более 15 тысяч человек стали участниками новогодних празднований на пл. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону 2 января 2017 года.Согласно информации, на территории области состоялось 339 публичных мероприятий, в которых приняли участие 127 300 человек. В Нижнем Новгороде новогодние празднования посетили около 58 тысяч человек, из них более 15 тысяч – на пл. Горького. "Нарушений общественного порядка допущено не было", - подчеркивается в сообщении.На охрану общественного порядка было задействовано более тысячи сотрудников ОВД, 152 работника частных охранных организаций и 240 членов добровольных народных дружин. Напомним , в декабре 2016 года главные праздничные мероприятия новогодней ночи администрация Нижнего Новгорода своим решением перенесла на пл. Горького, главная же городская елка, как и прежде, расположена на пл. Минина.

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