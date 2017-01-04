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Общество

Более 15 тысяч человек стали участниками новогодних празднований на пл. Горького в Нижнем Новгороде

02 января 2017 17:35  [309] Общество
Пл. Горького (Фото: НИА Нижний Новгород)

Пл. Горького

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 15 тысяч человек стали участниками новогодних празднований на пл. Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону 2 января 2017 года.

Согласно информации, на территории области состоялось 339 публичных мероприятий, в которых приняли участие 127 300 человек. В Нижнем Новгороде новогодние празднования посетили около 58 тысяч человек, из них более 15 тысяч – на пл. Горького. "Нарушений общественного порядка допущено не было", - подчеркивается в сообщении.

На охрану общественного порядка было задействовано более тысячи сотрудников ОВД, 152 работника частных охранных организаций и 240 членов добровольных народных дружин.

Напомним, в декабре 2016 года главные праздничные мероприятия новогодней ночи администрация Нижнего Новгорода своим решением перенесла на пл. Горького, главная же городская елка, как и прежде, расположена на пл. Минина.

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