Роспотребнадзор изъял 164 единицы запрещенной к продаже спиртосодержащей продукции в Нижегородской области 2 января Общество





Согласно предоставленной информации, на 2 января 2017 года специалисты управления провели 178 проверок в объектах розничной торговли – магазинах, аптеках, торговых павильонах.



"В ходе проверок проведен арест 164 единиц спиртосодержащей непищевой продукции (лосьоны и тоники), реализация которой запрещена. В продаже в р.п. Бутурлино обнаружено 14 флаконов медового лосьона", - говорится в сообщении.



Управление Роспотребнадзора напоминает, что в новогодние праздники организована работа "горячей линии" для граждан и предпринимателей по вопросам реализации постановления "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией". Управление просит жителей сообщать о фактах незаконной реализации спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции по телефонам "горячей линии" 436-78-90, 436-77-92, 8-905-664-98-76, 8-960-160-06-28.



Роспотребнадзор изъял 164 единицы запрещенной к продаже спиртосодержащей продукции в Нижегородской области 2 января. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Согласно предоставленной информации, на 2 января 2017 года специалисты управления провели 178 проверок в объектах розничной торговли – магазинах, аптеках, торговых павильонах."В ходе проверок проведен арест 164 единиц спиртосодержащей непищевой продукции (лосьоны и тоники), реализация которой запрещена. В продаже в р.п. Бутурлино обнаружено 14 флаконов медового лосьона", - говорится в сообщении.Управление Роспотребнадзора напоминает, что в новогодние праздники организована работа "горячей линии" для граждан и предпринимателей по вопросам реализации постановления "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией". Управление просит жителей сообщать о фактах незаконной реализации спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции по телефонам "горячей линии" 436-78-90, 436-77-92, 8-905-664-98-76, 8-960-160-06-28. Напомним , что по результатам проведенного 30 декабря лабораторного исследования стеклоомывающей жидкости "Зимняя дорога" установлено, что содержание метилового спирта в 88 раз превышает допустимые значения. По результатам лабораторного исследования стеклоомывающей жидкости "Nord Wind" Glass Cleaner-30 установлено содержание метилового спирта, в 540 раз превышающее допустимые значения.

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