Дом и автомобиль горели в Нижегородской области в ночь на 3 января Происшествия





03 января 2017 года в 01:33 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании строения в Володарском районе (п. Смолино). В результате пожара сгорело строение на площади 80 кв м.



В 01:42 стало известно о загорании дома в г.о.г. Кулебаки (с. Саваслейка). В результате пожара сгорел дом на площади 70 кв м.



В 02:38 поступила информация о загорании автомобиля в Нижнем Новгороде (Сормовский район). Машина обгорела.



Дом и автомобиль горели в Нижегородской области в ночь на 3 января. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по региону.03 января 2017 года в 01:33 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании строения в Володарском районе (п. Смолино). В результате пожара сгорело строение на площади 80 кв м.В 01:42 стало известно о загорании дома в г.о.г. Кулебаки (с. Саваслейка). В результате пожара сгорел дом на площади 70 кв м.В 02:38 поступила информация о загорании автомобиля в Нижнем Новгороде (Сормовский район). Машина обгорела. Напомним , что в ночь на 2 января в регионе произошло также три пожара. 1 января в Воскресенском районе горел жилой дом.

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