Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 123 хвойных дерева в Нижнем Новгороде 26-31 декабря Общество

Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 123 хвойных дерева в Нижнем Новгороде 26-31 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.



Согласно опубликованной информации, в ходе профилактической операции "Ель" сотрудники полиции за предновогоднюю неделю пресекли 18 административных правонарушений, связанных с реализацией без соответствующих документов деревьев хвойных пород. Из незаконного оборота изъято 123 хвойных дерева.



Кроме того, сотрудниками отдела были проведены мероприятия по предотвращению незаконных порубок хвойных пород деревьев, их провоза и продажи без соответствующих разрешительных документов. Проверка проводилась во всех районах областного центра совместно с представителями администрацией города.

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