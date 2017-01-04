Более 300 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода с начала декабря 2016 года Общество





3 января 2017 года состоялось выездное совещание по вопросам уборки улично-дорожной сети и придомовых территорий Нижнего Новгорода. В комиссионном объезде приняли участие представители управляющих компаний, первые заместители администраций районов города, руководители департамента жилья и инженерной инфраструктуры и управления административно-технического и муниципального контроля.



Директор департамента дорожного хозяйства Андрей Жижин сообщил, что с начала зимы на специальные полигоны вывезено более 300 тысяч кубометров снега. "На обработку дорог использовано порядка 50 тысяч тонн пескосоляной смеси. Возможно, основные магистрали выглядят неприглядно, но зато на них нет наледи, они соответствуют нормативному состоянию, а значит, безопасны для проезда", - сказал он.



Жижин напомнил, что с 1 января 2017 года вступили в силу новые муниципальные контракты на уборку дорог. "В этом году у нас их больше –



Андрей Жижин также добавил, что в конце 2016 года была достигнута договоренность между крупными домоуправляющими компаниями и дорожными предприятиями о синхронизации процессов зимнего содержания территорий.



Более 300 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода с начала декабря 2016 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.3 января 2017 года состоялось выездное совещание по вопросам уборки улично-дорожной сети и придомовых территорий Нижнего Новгорода. В комиссионном объезде приняли участие представители управляющих компаний, первые заместители администраций районов города, руководители департамента жилья и инженерной инфраструктуры и управления административно-технического и муниципального контроля.Директор департамента дорожного хозяйства Андрей Жижин сообщил, что с начала зимы на специальные полигоны вывезено более 300 тысяч кубометров снега. "На обработку дорог использовано порядка 50 тысяч тонн пескосоляной смеси. Возможно, основные магистрали выглядят неприглядно, но зато на них нет наледи, они соответствуют нормативному состоянию, а значит, безопасны для проезда", - сказал он.Жижин напомнил, что с 1 января 2017 года вступили в силу новые муниципальные контракты на уборку дорог. "В этом году у нас их больше – порядка 20 . Это дает увеличение количества техники – в 2017 году ее будет больше, чем в прошлом году. Общая сумма муниципальных контрактов на годовое содержание улично-дорожной сети Нижнего Новгорода составит более 1 млрд рублей. В них заложены увеличенные объемы вывоза снега и, что немаловажно, кратности уборки", - уточнил директор департамента.Андрей Жижин также добавил, что в конце 2016 года была достигнута договоренность между крупными домоуправляющими компаниями и дорожными предприятиями о синхронизации процессов зимнего содержания территорий. Ранее сообщалось , что более 10 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода 30 декабря-1 января.

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