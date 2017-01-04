Дом обгорел в Выксе Нижегородской области в ночь на 4 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дом обгорел в Выксе Нижегородской области в ночь 4 января. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Согласно информации, единственное за ночь возгорание было зарегистрировано в 04:29 – в р.п. Досчатое г.о. г. Выкса загорелся дом: были повреждены помещения дома на площади 45 кв. м.Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 14 человек и четыре единицы техники.