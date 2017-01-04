Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области 3 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области 3 января. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Согласно информации, первый случай со смертельным исходом был зарегистрирован в Дивеевском районе: в 14:00 на 59- км автодороги Выездное – Дивеево – Сатис водитель Renault выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Ford. В результате ДТП одна из пассажирок Renault скончалась от полученных ранений в ЦРБ, водитель и еще двое пассажиров этого же авто были отпущены после медосмотра. Кроме того, пострадали водитель и пассажирка Ford.А в 09:15 на 474-м км автодороги Москва – Уфа в Кстовском районе области водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "ВАЗ 2114", пассажир "ВАЗ" погиб, оба водителя госпитализированы.