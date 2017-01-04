Синоптики прогнозируют в Нижегородской области усиление морозов до -27° в ночные часы 7-8 января Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области усиление морозов до -27° в ночные часы 7-8 января. Об этом сообщает гидрометцентр.Согласно информации, вечером и ночью 5 января будет очень холодно: -18…-20°. К утру с приближением атмосферных фронтов ожидаются снегопады, метель, порывистый юго-восточный ветер. Днем мороз ослабеет до -5…-7°, На дорогах снежный накат, гололедица.Но уже в ночь на 6 января с ростом атмосферного давления вновь начнется понижение температуры воздуха к утру до -18°, днем в среднем всего -15°, днем -14…-16°. Ветер ожидается северо-восточный, умеренный, возможен кратковременный снег.7-8 января под влиянием сибирского антициклона морозы усилятся в ночные часы до -25…-27°, днем -23…-25°. Существенных осадков не предвидится, на дорогах наледи.