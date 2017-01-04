Иномарка врезалась в автобус в Нижнем Новгороде 4 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иномарка врезалась в автобус в Нижнем Новгороде 4 января 2017 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.Согласно информации, в 03:20 на пр. Ильича, водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Skoda Octavia, врезался в автобус МАЗ-103075, стоящий на проезжей части.В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля (женщина 1988 года рождения). Они получили ушибы, в госпитализации не нуждаются.