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Происшествия

Иномарка врезалась в автобус в Нижнем Новгороде 4 января

05 января 2017 09:58  [537] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Иномарка врезалась в автобус в Нижнем Новгороде 4 января 2017 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, в 03:20 на пр. Ильича, водитель 1955 года рождения, управляя автомобилем Skoda Octavia, врезался в автобус МАЗ-103075, стоящий на проезжей части.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля (женщина 1988 года рождения). Они получили ушибы, в госпитализации не нуждаются.

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