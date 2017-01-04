Два водителя скрылись с мест ДТП в Нижегородской области 4 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два водителя скрылись с мест ДТП в Нижегородской области 4 января 2017 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.Так, в 11:38 на ул. Мира в Арзамасе неустановленный водитель сбил мужчину 1975 года рождения, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил ушибы позвоночника и левого бедра. Он самостоятельно обратился в больницу, отпущен.Час спустя на ул. Ленина в Богородске также неустановленный водитель сбил пенсионера 1949 года рождения. Обстоятельства ДТП выясняются. Пострадавший получил ушибы и сам обратился в больницу.