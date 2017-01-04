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Общество

Транспортная стратегия ЧМ предполагает обеспечение средней скорости движения в Нижнем Новгороде не менее 30 км/ч

05 января 2017 11:21  [431] Общество
Нижний Новгород (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижний Новгород

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Транспортная стратегия ЧМ-2018 предполагает обеспечение средней скорости движения в Нижнем Новгороде не менее 30 км/ч.

Как сообщается на сайте правительства РФ, распоряжением от 27 декабря 2016 года №2858-р утверждена Стратегия транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России, которой определены требования к транспортному обслуживанию в период проведения соревнований.

Согласно документу, в январе 2017 года органы госвласти субъектов РФ должны утвердить порядок предоставления права на бесплатный проезд автотранспортом (кроме легкового такси), электротранспортом, метрополитеном и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам спортивных соревнований. Акты, определяющие порядок компенсации выпадающих доходов перевозчикам, необходимо утвердить к концу марта 2017 года. Создание/модернизация региональных центров управления пассажирскими перевозками в период проведения ЧМ-2018 должно быть завершено в феврале 2018 года. ОАО "РЖД", в свою очередь, к концу декабря 2017 года должно утвердить график движения пассажирских поездов на период проведения матчей ЧМ.

К концу марта 2018 года предписано завершить совершенствование системы организации дорожного движения, внедрение (модернизацию) автоматизированных систем управления дорожным движением и создание системы маршрутного ориентирования на участках дорог, по которым проходят маршруты спортивных соревнований. К этому же времени необходимо завершить создание перехватывающих парковок и приобретение нового подвижного состава.

Для городов-организаторов определены индикаторы реализации мероприятий Стратегии. Так, Нижний Новгород, наряду с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Калининградом, должен обеспечить среднюю скорость движения транспорта на дорогах, задействованных в обеспечении матчей ЧМ, 30 км в час. Это минимальная скорость для городов-организаторов, максимальная – в Казани, Самаре и Саранске (40 км в час).

Число мест на перехватывающих парковках в Нижнем Новгороде должно достичь 5025 (на 11 парковках). Автобусный парк столицы ПФО должен пополниться на 131 единицу, в том числе 50 – на газомоторном топливе; парк метрополитена – на 23 вагона.

Пропускная способность нижегородского аэропорта должна быть не менее 1600 человек в час, в том числе на международных рейсах – не менее 600 человек. Пропускная способность железнодорожного вокзала – не менее 1260 человек в час.

Время в пути от аэропорта до центра города/стадиона во всех городах-организаторах не должно превышать двух часов.

Напомним, в Нижнем Новгороде ведется строительство стадиона к ЧМ-2018. В столице Приволжского федерального округа пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу, в том числе 1/4 финала.

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