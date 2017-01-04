Транспортная стратегия ЧМ предполагает обеспечение средней скорости движения в Нижнем Новгороде не менее 30 км/ч Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"



Как сообщается на сайте правительства РФ, распоряжением от 27 декабря 2016 года №2858-р утверждена Стратегия транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России, которой определены требования к транспортному обслуживанию в период проведения соревнований.



Согласно документу, в январе 2017 года органы госвласти субъектов РФ должны утвердить порядок предоставления права на



К концу марта 2018 года предписано завершить совершенствование системы организации дорожного движения, внедрение (модернизацию) автоматизированных систем управления дорожным движением и создание системы маршрутного ориентирования на участках дорог, по которым проходят маршруты спортивных соревнований. К этому же времени необходимо завершить создание перехватывающих парковок и приобретение нового подвижного состава.



Для городов-организаторов определены индикаторы реализации мероприятий Стратегии. Так, Нижний Новгород, наряду с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Калининградом, должен обеспечить среднюю скорость движения транспорта на дорогах, задействованных в обеспечении матчей ЧМ, 30 км в час. Это минимальная скорость для городов-организаторов, максимальная – в Казани, Самаре и Саранске (40 км в час).



Число мест на перехватывающих парковках в Нижнем Новгороде должно достичь 5025 (на 11 парковках). Автобусный парк столицы ПФО должен пополниться на 131 единицу, в том числе 50 – на газомоторном топливе; парк метрополитена – на 23 вагона.



Пропускная способность нижегородского аэропорта должна быть не менее 1600 человек в час, в том числе на международных рейсах – не менее 600 человек. Пропускная способность железнодорожного вокзала – не менее 1260 человек в час.



Время в пути от аэропорта до центра города/стадиона во всех городах-организаторах не должно превышать двух часов.



Транспортная стратегия ЧМ-2018 предполагает обеспечение средней скорости движения в Нижнем Новгороде не менее 30 км/ч.Как сообщается на сайте правительства РФ, распоряжением от 27 декабря 2016 года №2858-р утверждена Стратегия транспортного обеспечения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России, которой определены требования к транспортному обслуживанию в период проведения соревнований.Согласно документу, в январе 2017 года органы госвласти субъектов РФ должны утвердить порядок предоставления права на бесплатный проезд автотранспортом (кроме легкового такси), электротранспортом, метрополитеном и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам спортивных соревнований. Акты, определяющие порядок компенсации выпадающих доходов перевозчикам, необходимо утвердить к концу марта 2017 года. Создание/модернизация региональных центров управления пассажирскими перевозками в период проведения ЧМ-2018 должно быть завершено в феврале 2018 года. ОАО "РЖД", в свою очередь, к концу декабря 2017 года должно утвердить график движения пассажирских поездов на период проведения матчей ЧМ.К концу марта 2018 года предписано завершить совершенствование системы организации дорожного движения, внедрение (модернизацию) автоматизированных систем управления дорожным движением и создание системы маршрутного ориентирования на участках дорог, по которым проходят маршруты спортивных соревнований. К этому же времени необходимо завершить создание перехватывающих парковок и приобретение нового подвижного состава.Для городов-организаторов определены индикаторы реализации мероприятий Стратегии. Так, Нижний Новгород, наряду с Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Калининградом, должен обеспечить среднюю скорость движения транспорта на дорогах, задействованных в обеспечении матчей ЧМ, 30 км в час. Это минимальная скорость для городов-организаторов, максимальная – в Казани, Самаре и Саранске (40 км в час).Число мест на перехватывающих парковках в Нижнем Новгороде должно достичь 5025 (на 11 парковках). Автобусный парк столицы ПФО должен пополниться на 131 единицу, в том числе 50 – на газомоторном топливе; парк метрополитена – на 23 вагона.Пропускная способность нижегородского аэропорта должна быть не менее 1600 человек в час, в том числе на международных рейсах – не менее 600 человек. Пропускная способность железнодорожного вокзала – не менее 1260 человек в час.Время в пути от аэропорта до центра города/стадиона во всех городах-организаторах не должно превышать двух часов. Напомним , в Нижнем Новгороде ведется строительство стадиона к ЧМ-2018. В столице Приволжского федерального округа пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу, в том числе 1/4 финала.

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