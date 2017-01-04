ВС РФ отказал "Трейд-Парку" в рассмотрении жалобы на незаконность расторжения договора аренды Нижневолжской набережной

Нижневолжская набережная
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Верховный суд РФ (ВС РФ) отказал ООО "Трейд-Парк" в рассмотрении жалобы на незаконность расторжения договора аренды участка земли на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в картотеке дел арбитражного суда.
Ранее компания просила пересмотреть решение от 14 июля 2014 года
о расторжении договора аренды земли на Нижневолжской набережной в связи с вновь открывшимися обстоятельствами: "Трейд-Парк" установил, что имущество причальной стенки, которое, согласно выводам суда, было уничтожено, поставлено на государственный кадастровый учет, в отношении него осуществляется госрегистрация прав РФ".
В апреле 2016 года Арбитражный суд Нижегородской отказал
застройщику и оставил прежнее решение в силе. В июне 2016 года Первый арбитражный апелляционный суд подтвердил это решение
Обращаясь с жалобой в Верховный суд, "Трейд-Парк" просил отменить обжалуемые судебные акты, ссылаясь на нарушение судами норм процессуального права. Определением от 27 декабря 2016 года Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы ООО "Трейд-Парк" для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Таким образом, решение о расторжении договора аренды части набережной остается в силе.
Напомним
, в июле 2014 года Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск территориального управления Росимущества о расторжении договора об аренде земли на Нижневолжской набережной. Также суд отказал во встречном иске "Трейд-Парка" о признании недействительным отказа от договора аренды госимущества.
Кроме того, в феврале 2016 года суд обязал
"Трейд-Парк" снести объекты незавершенного строительства на набережной. Это решение застройщик обжаловал
, но суд оставил решение в силе.
Как сообщалось ранее
, история с "синим забором на Нижневолжской набережной" началась в 2008 году. Тогда ООО "Трейд-Парк" заявило о намерении инвестировать 960 млн рублей в строительство туристического комплекса с торгово-развлекательной галереей около Речного вокзала. Весной 2008 года компания приступила к реализации данного проекта. Комплекс должен был состоять из двух корпусов - справа и слева от Речного вокзала протяженностью около 1,2 км и общей площадью 31 тысяча кв. м. Строительство корпуса №1 планировалось завершить в июне 2009 года, корпуса №2 - в декабре 2009 года.
Сейчас реконструкцией набережной будет заниматься администрация Нижнего Новгорода, но за счет средств областного бюджета
. К 1 июня 2017 года
должен быть готов проект стоимостью 7,8 млн рублей. Сама реконструкция оценивается в 270 млн рублей
.
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