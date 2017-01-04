Полицейские изъяли более 9 гр. наркотиков в Нижнем Новгороде 4 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Полицейские изъяли более 9 гр. наркотиков в Нижнем Новгороде 4 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Нижегородской области.Так, около одного из домов по пр. Ленина был задержан неработающий мужчина 1981 года рождения, у которого полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство массой 1,7 гр.В тот же день при проверке автомобиля в с. Малое Доскино у пассажира было обнаружено и изъято наркотическое средство массой 7,46 гр.По признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), возбуждены уголовные дела.