Водитель снегохода пострадал после столкновения с автомобилем в Нижегородской области 4 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Водитель снегохода пострадал после столкновения с автомобилем в Нижегородской области 4 января 2017 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.Согласно информации, в 14:30 на 8 км автодороги Лукоянов – Перемчалки водитель 1997 года рождения, управляя снегоходом Ski Doo, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ-21074.В результате ДТП водитель снегохода госпитализирован в Лукояновскую ЦРБ с открытым переломом правого бедра. Отмечается, что водитель не имеет прав управления, снегоход – не зарегистрирован.