Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл "Югру" со счетом 2:0 в матче 4 января Спорт

Нижегородский ХК Торпедо обыграл Югру со счетом 2:0 в матче 4 января Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл "Югру" (Ханты-Мансийск) со счетом 2:0 в матче 4 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба.Матч прошел в Ханты-Мансийске. Во втором периоде на 14 минуте счет открыл Владимир Галузин. В третьем периоде гол в пустые ворота соперников забил торпедовец Дмитрий Сёмин.Также отмечается, то вратарь нижегородцев Илья Проскуряков в седьмой раз в сезоне отыграл "на ноль"."Мы три предыдущих года проигрывали здесь. Очень серьезно готовились, очень хотели начать хорошо, и, в принципе, неплохо сыграли. Нужно отметить самоотдачу противника: столько блокированных бросков - команда здорово играла, нам было очень тяжело. И когда повели в счете, я считаю, мы сыграли довольно-таки грамотно, организованно, по результату. И самое главное - то, что во второй половине матча мы не так много дали противнику и выиграли хорошую игру", - прокомментировал итоги игры главный тренер ХК "Торпедо" Петерис Скудра.