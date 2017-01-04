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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл "Югру" со счетом 2:0 в матче 4 января

05 января 2017 12:59  [295] Спорт
Нижегородский ХК Торпедо обыграл Югру со счетом 2:0 в матче 4 января (Фото: ХК Торпедо)

Нижегородский ХК Торпедо обыграл Югру со счетом 2:0 в матче 4 января

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" обыграл "Югру" (Ханты-Мансийск) со счетом 2:0 в матче 4 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба.

Матч прошел в Ханты-Мансийске. Во втором периоде на 14 минуте счет открыл Владимир Галузин. В третьем периоде гол в пустые ворота соперников забил торпедовец Дмитрий Сёмин.

Также отмечается, то вратарь нижегородцев Илья Проскуряков в седьмой раз в сезоне отыграл "на ноль".

"Мы три предыдущих года проигрывали здесь. Очень серьезно готовились, очень хотели начать хорошо, и, в принципе, неплохо сыграли. Нужно отметить самоотдачу противника: столько блокированных бросков - команда здорово играла, нам было очень тяжело. И когда повели в счете, я считаю, мы сыграли довольно-таки грамотно, организованно, по результату. И самое главное - то, что во второй половине матча мы не так много дали противнику и выиграли хорошую игру", - прокомментировал итоги игры главный тренер ХК "Торпедо" Петерис Скудра.

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