Сидящий на краю проезжей части мужчина попал под колеса автомобиля в Нижегородской области 4 января 2017 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
Согласно информации, в 18:20 на ул. Чкалова р.п. им. Ст.Разина в Лукояновском районе водитель, женщина 1994 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, наехала на пешехода, который сидел на краю проезжей части.
В результате аварии пешеход, мужчина 1974 года рождения, получил перелом поперечного отростка второго поясничного позвонка и был госпитализирован в ЦРБ.
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