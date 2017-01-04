Сидящий на краю проезжей части мужчина попал под колеса автомобиля в Нижегородской области 4 января Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сидящий на краю проезжей части мужчина попал под колеса автомобиля в Нижегородской области 4 января 2017 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.Согласно информации, в 18:20 на ул. Чкалова р.п. им. Ст.Разина в Лукояновском районе водитель, женщина 1994 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, наехала на пешехода, который сидел на краю проезжей части.В результате аварии пешеход, мужчина 1974 года рождения, получил перелом поперечного отростка второго поясничного позвонка и был госпитализирован в ЦРБ.