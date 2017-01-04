МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за аномального холода 6-10 января Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"



По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", 6-10 января местами по области прогнозируется погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более ниже климатической нормы (норма составляет -8… -12°). Напомним, в ночь на 6 января с ростом атмосферного давления



В связи с этим МЧС прогнозирует увеличение количества техногенных пожаров, которые могут быть вызваны значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования. МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области в связи с аномально холодной погодой 6-10 января 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", 6-10 января местами по области прогнозируется погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более ниже климатической нормы (норма составляет -8… -12°). Напомним, в ночь на 6 января с ростом атмосферного давления ожидается понижение температуры воздуха к утру до -18°, днем в среднем температура воздуха составит всего -15°. Ветер – северо-восточный, умеренный. 7-8 января под влиянием сибирского антициклона морозы усилятся в ночные часы до -25…-27°, днем -23…-25°. Существенных осадков не предвидится, на дорогах – наледи.В связи с этим МЧС прогнозирует увеличение количества техногенных пожаров, которые могут быть вызваны значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

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