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Спорт

БК "НН" обыграл петербургский "Зенит" в первом раунде топ-16 Еврокубка

05 января 2017 14:02  [263] Спорт
БК НН обыграл петербургский Зенит в первом раунде Топ-16 Еврокубка (Фото: БК НН)

БК НН обыграл петербургский Зенит в первом раунде Топ-16 Еврокубка

Фото: БК НН

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" (БК "НН") обыграл петербургский "Зенит" в первом раунде топ-16 Еврокубка 4 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте нижегородской команды.

"Уже к середине первого отрезка соперники переступили порог в 20 очков. Бросок с периметра ДеАндре Кейна заткнул сирену об окончании стартовой десятиминутки – 33:30, зафиксировав очередной рекорд в Нижнем – 63 очка от обеих команд за первую четверть", - говорится в сообщении.

"Во втором отрезке, забив с фолом, нижегородец Максим Григорьев установил разницу в 10 очков – 44:34, но тут же игрок "Зенита" Сергей Карасев ответил очередным дальним. Иван Стребков, бросивший в прорыв ДеАндре Кейна на пустое кольцо, позволил тому забить данк – 50:38. Под занавес первой половины "Зенит" смог несколько раз удачно поймать черно-белых на фолах и подобрался к сопернику. После попадания питерца Аарона Уайта главному тренеру БК "НН" Артурсу Шталбергсу пришлось взять перерыв, и в раздевалки команды разошлись при счете 58:54, что стало вторым суммарным результатом по очкам после первой половины за всю историю Еврокубка", - отмечает БК "НН".

После большого перерыва БК "НН" смог немного оторваться в счете – 69:61. Однако у "Зенита" включились Стефан Маркович и Райан Тулсон, сократившие разрыв до минимального. Завершился отрезок со счетом 83:70.

К середине последнего отрезка Илья Попов стал автором очередной сотни "Нижнего" в этом сезоне – 100:80. Несмотря на активные действия петербуржцев в нападении, нижегородская команда уже не позволила им приблизиться к себе, итог матча - 113: 105 в пользу БК "НН". Этот результат стал рекордом для "Нижнего" в Еврокубке.

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