СУ СК проводит проверку по факту падения ребенка с высоты в кинозале в Выксе Нижегородской области Происшествия

Фото: СК РФ

СУ СК проводит проверку по факту падения ребенка в кинозале в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.По предварительным данным, вечером 4 января 2017 года 12-летний мальчик вместе с другом, решив бесплатно посмотреть фильм, забрались по пожарной лестнице на крышу здания, проникли на чердак, а затем через потолок – на строительную конструкцию в зрительном зале. Не удержавшись, ребенок упал с пятиметровой высоты.Школьник был госпитализирован в городскую больницу. В настоящее время угрозы для жизни и здоровья ребенка нет. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.