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Происшествия

СУ СК проводит проверку по факту падения ребенка с высоты в кинозале в Выксе Нижегородской области

05 января 2017 18:38  [1147] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

СУ СК проводит проверку по факту падения ребенка в кинозале в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По предварительным данным, вечером 4 января 2017 года 12-летний мальчик вместе с другом, решив бесплатно посмотреть фильм, забрались по пожарной лестнице на крышу здания, проникли на чердак, а затем через потолок – на строительную конструкцию в зрительном зале. Не удержавшись, ребенок упал с пятиметровой высоты.

Школьник был госпитализирован в городскую больницу. В настоящее время угрозы для жизни и здоровья ребенка нет. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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