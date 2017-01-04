СУ СК проводит проверку по факту падения ребенка с высоты в кинозале в Выксе Нижегородской области

СУ СК проводит проверку по факту падения ребенка в кинозале в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
По предварительным данным, вечером 4 января 2017 года 12-летний мальчик вместе с другом, решив бесплатно посмотреть фильм, забрались по пожарной лестнице на крышу здания, проникли на чердак, а затем через потолок – на строительную конструкцию в зрительном зале. Не удержавшись, ребенок упал с пятиметровой высоты.
Школьник был госпитализирован в городскую больницу. В настоящее время угрозы для жизни и здоровья ребенка нет. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+