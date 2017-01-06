Подозреваемых в угоне автомобиля задержали нижегородские полицейские Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Подозреваемых в угоне автомобиля задержали нижегородские полицейские. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области 6 января 2017 года.Согласно информации, неизвестные совершили кражу отечественного автомобиля, припаркованного у одного из домов по ул. Веденяпина еще в начале августа 2016 года. Машина принадлежала 33-летней жительнице областного центра. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 11 отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области установили причастность к противоправному деянию 28-летнего, 31-летнего и 36-летнего нижегородцев. Задержанные дали признательные показания. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде ареста.