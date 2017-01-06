Почти 9 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода 5 января Общество

Почти 9 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода 5 января Фото: НИА Нижний Новгород

Почти 9 тысяч кубометров снега вывезено с улиц Нижнего Новгорода 5 января. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города 6 января 2017 года.По информации департамента благоустройства и дорожного хозяйства, за последние сутки с улиц Нижнего Новгорода вывезено 8 тысяч 697 кубометров снега. В работах по очистке города в ночь на 6 января принимали участие 188 единиц техники и 94 дорожных рабочих. Расход противогололедных материалов составил 1 тысяча 342 тонны. Планируется, что сегодня к уборочным работам будет привлечено 239 спецмашин и 448 рабочих.В соответствии с правилами по благоустройству, прежде всего от снежных масс сотрудники дорожных предприятий освобождают остановки общественного транспорта, наземные пешеходные переходы, мосты и путепроводы, места массового посещения людей (крупные магазины, рынки, вокзалы, автостанции, объекты сферы культуры), а также улицы и проезды, обеспечивающие безопасность дорожного движения.В предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, столбик термометра будет опускаться почти до 30 градусов мороза. Поэтому администрация города напоминает о работе горячих телефонных линий организаций по обслуживанию населения. При администрациях районов работают оперативные штабы по устранению последствий возможных нештатных ситуаций.