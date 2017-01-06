Два человека погибли в ДТП на территории Нижегородской области 5 января Происшествия

Два человека погибли в ДТП на территории Нижегородской области 5 января. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по региону 6 января 2017 года.



Согласно информации, утром 5 января на 10-м километре автодороги Пруды-Мирный-Черемушки 48-летний мужчина со стажем вождения 27 лет, управляя автомобилем ВАЗ 21150, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "Фольксвагеном ". В результате аварии погибла 57-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Водитель был госпитализирован. Пострадали также трое пассажиров иномарки. Они самостоятельно обратились за медпомощью и позже были отпущены.



Кроме того, 5 января ДТП со смертельным исходом произошло на 24-м километре автодороги Городец-Кантаурово. Женщина 46 лет, управляя автомобилем "Хендай", не справилась с управлением и совершила опрокидывание в кювет. В результате аварии погиб 33-летний пассажир. Он проживал в Нижнем Новгороде. Водительский стаж женщины составляет шесть лет.



В общей сложности 5 января на территории региона произошло 12 ДТП, в которых, помимо двух погибших, ранения получил 21 человек. Также зарегистрировано 109 аварий с материальным ущербом, из них 45 произошли в Нижнем Новгороде.



УГИБДД отмечает, что информация о ДТП является предварительной и в дальнейшем может быть изменена.

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