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Культура и отдых

Экс-депутат Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Бирман стал лауреатом канадской литературной премии им. Э. Хемингуэя

06 января 2017 14:23  [755] Культура и отдых
Экс-депутат Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Бирман стал лауреатом канадской литературной премии им. Э. Хемингуэя. Об этом сообщается на сайте литературно-художественного журнала "Новый свет" (Канада).

Согласно информации, Дмитрий Бирман стал лауреатом 2016 года в номинации "Проза" со сборником рассказов "Странные люди".

Канадская ежегодная литературная премия основана издательством "Litsvet" для поддержки русскоязычных авторов, в чьих произведениях отображено стремление к поиску новых художественных форм, расширению языковых и смысловых границ.

СПРАВКА:
Дмитрий Бирман родился 18 апреля 1961 году в городе Горьком. Окончил Горьковский инженерно-строительный институт и Нижегородский государственный университет. Поэт, прозаик. Член Союза писателей России. Член Российского отделения Международной организации литераторов "ПЕН-клуб".

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