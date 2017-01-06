Сотрудники нижегородской госавтоинспекции задержали 45 пьяных водителей 5 января Общество





Согласно информации, за 5 января в регионе выявлено 2070 нарушений правил дорожного движения, в том числе задержано шесть водителей, не имеющих права управления. Всего с начала года полицейскими пресечено 48 подобных нарушений.



Госавтоинспекторами также задержаны 45 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. В том числе четыре водителя, повторно управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, привлечены к уголовной ответственности. За сутки выявлено 1147 нарушений скоростного режима. На штрафстоянки перемещено 1072 автомобиля, водители которых нарушили правила парковки.



Сотрудники нижегородской госавтоинспекции задержали 45 пьяных водителей 5 января. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области 6 января 2017 года.Согласно информации, за 5 января в регионе выявлено 2070 нарушений правил дорожного движения, в том числе задержано шесть водителей, не имеющих права управления. Всего с начала года полицейскими пресечено 48 подобных нарушений.Госавтоинспекторами также задержаны 45 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. В том числе четыре водителя, повторно управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, привлечены к уголовной ответственности. За сутки выявлено 1147 нарушений скоростного режима. На штрафстоянки перемещено 1072 автомобиля, водители которых нарушили правила парковки. Напомним , два человека погибли в ДТП на территории Нижегородской области 5 января.

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