Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
09 января 2017 13:43  [26] Нижегородская администрация объяснила сильными морозами снижение темпов вывоза снега из города
09 января 2017 13:07  [110] Почти 100 человек получили помощь в пункте обогрева в Кстовском районе Нижегородской области 4-8 января
09 января 2017 12:41  [74] Синоптики прогнозируют ослабление морозов в Нижегородской области до -10…-13°С 10 января
09 января 2017 11:07  [132] Девятнадцать порывов контактной сети электротранспорта было зафиксировано в Нижнем Новгороде 7-8 января
09 января 2017 08:29  [270] МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций из-за морозов до -38° в Нижегородской области 9 января
08 января 2017 17:07  [1535] Синоптики прогнозируют около -30° в Нижнем Новгороде 9-10 января
08 января 2017 16:04  [4025] Нижегородское минобразования разрешило учащимся начальных классов города не посещать школы при -25°…-29°
08 января 2017 13:18  [337] Епархия намерена создать женский монастырь в Семеновском г.о. Нижегородской области
08 января 2017 11:58  [290] Россельхознадзор выявил более 40 территорий с инфекционными болезнями животных в Нижегородской области в 2016 году
07 января 2017 12:34  [318] Нижегородское управление Роспотребнадзора выявило 20 человек с признаками инфекционных заболеваний в аэропорту "Стригино" в 2016 году
Общество

Сотрудники нижегородской госавтоинспекции задержали 45 пьяных водителей 5 января

06 января 2017 14:40  [462] Общество
Сотрудники нижегородской госавтоинспекции задержали 45 пьяных водителей 5 января. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области 6 января 2017 года.

Согласно информации, за 5 января в регионе выявлено 2070 нарушений правил дорожного движения, в том числе задержано шесть водителей, не имеющих права управления. Всего с начала года полицейскими пресечено 48 подобных нарушений.

Госавтоинспекторами также задержаны 45 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. В том числе четыре водителя, повторно управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, привлечены к уголовной ответственности. За сутки выявлено 1147 нарушений скоростного режима. На штрафстоянки перемещено 1072 автомобиля, водители которых нарушили правила парковки.

Напомним, два человека погибли в ДТП на территории Нижегородской области 5 января.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph