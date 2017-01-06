Нижегородское ГУ МЧС предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с похолоданием 7-9 января Общество

Нижегородское ГУ МЧС предупреждает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с дальнейшим похолоданием 7-9 января. Об этом сообщает ЦУКС Нижегородской области.



Согласно информации, 7-9 января по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидается дальнейшее усиление морозов: минимальная температура воздуха в ночь на 7 января 2017 года ожидается в центральных и северных районах области при прояснениях до – 30...-32 º, 8 и 9 января по области ночью -25...-30 º, при прояснениях мороз до -33º, в Нижнем Новгороде в заречной части до -30...-32º.



В связи с этим прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования (источник – мороз). Возможно увеличение случаев общего переохлаждения и обморожения среди населения.

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