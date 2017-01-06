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Спорт

Благотворительный забег "Рождественские мили" проходит в Нижнем Новгороде

06 января 2017 18:00  [361] Спорт
Забег организовала Школа правильного бега "ILOVERUNNING Нижний Новгород" совместно с фондом помощи детям с онкологическими заболеваниями "НОНЦ". До 22:00, несмотря на мороз, нижегородские любители бега будут преодолевать каждый свою дистанцию в удобном для него темпе. Стартуют бегуны каждый час. Маршрут забега проходит вдоль Сормовского озера. Регистрационный взнос за участие составляет 1 тысячу рублей, и все взносы будут переданы в фонд помощи онкольным детям "НОНЦ". Организаторы забега поставили перед собой задачу в совокупности за 12 часов пробежать 1000 миль (1600 км), и собрать 100 тысяч рублей для маленьких пациентов онкологического отделения Детской областной больницы. К моменту старта забега было собрано около 20% от планируемой суммы. Общий итог акции будет подведен после новогодних каникул, когда придет информация о сумме пожертвований с помощью банковских он-лайн сервисов.
Благотворительный забег "Рождественские мили" проходит в Нижнем Новгороде (Фото: Организаторы забега)
Благотворительный забег "Рождественские мили" проходит в Нижнем Новгороде (Фото: Организаторы забега)
Благотворительный забег "Рождественские мили" проходит в Нижнем Новгороде (Фото: Организаторы забега)
Благотворительный забег "Рождественские мили" проходит в Нижнем Новгороде (Фото: Организаторы забега)
Благотворительный забег "Рождественские мили" проходит в Нижнем Новгороде (Фото: Организаторы забега)
Благотворительный забег "Рождественские мили" проходит в Нижнем Новгороде (Фото: Организаторы забега)

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