Благотворительный забег "Рождественские мили" проходит в Нижнем Новгороде Спорт

Забег организовала Школа правильного бега "ILOVERUNNING Нижний Новгород" совместно с фондом помощи детям с онкологическими заболеваниями "НОНЦ". До 22:00, несмотря на мороз, нижегородские любители бега будут преодолевать каждый свою дистанцию в удобном для него темпе. Стартуют бегуны каждый час. Маршрут забега проходит вдоль Сормовского озера. Регистрационный взнос за участие составляет 1 тысячу рублей, и все взносы будут переданы в фонд помощи онкольным детям "НОНЦ". Организаторы забега поставили перед собой задачу в совокупности за 12 часов пробежать 1000 миль (1600 км), и собрать 100 тысяч рублей для маленьких пациентов онкологического отделения Детской областной больницы. К моменту старта забега было собрано около 20% от планируемой суммы. Общий итог акции будет подведен после новогодних каникул, когда придет информация о сумме пожертвований с помощью банковских он-лайн сервисов.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+