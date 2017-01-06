Нижегородские следователи выясняют обстоятельства отравления девочки в квартире с газовой колонкой Происшествия

Нижегородские следователи выясняют обстоятельства отравления девочки в квартире с газовой колонкой. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Согласно информации, 4 января 2017 года из квартиры, расположенной на ул. Иванова в Нижнем Новгороде (Сормовский район) был госпитализирован в городскую больницу 6-летний ребенок с признаками отравления. По данному факту следователями организована доследственная проверка.

При осмотре места происшествия было установлено, что квартира, в которой отравился ребенок, находится в 3-этажном кирпичном доме, оборудована газовыми колонкой и плитой.

По предварительным данным, ребенку стало плохо. Также почувствовали недомогание ее мать и отец. Взрослые вызвали скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали девочку в городскую больницу с признаками отравления.

В ходе проверки следователям предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование, находившееся в квартире, где отравились люди, а также имелись ли нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации при оказании услуг газоснабжения.

Действиям должностных лиц домоуправляющей компании, а также обслуживающей организации по использованию вентиляционных коммуникаций будет дана юридическая оценка.

В настоящее время ребенок после оказания медицинской помощи отпущен из больницы домой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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