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Происшествия

Нижегородские следователи выясняют обстоятельства отравления девочки в квартире с газовой колонкой

06 января 2017 21:41  [649] Происшествия
Нижегородские следователи выясняют обстоятельства отравления девочки в квартире с газовой колонкой. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.
Согласно информации, 4 января 2017 года из квартиры, расположенной на ул. Иванова в Нижнем Новгороде (Сормовский район) был госпитализирован в городскую больницу 6-летний ребенок с признаками отравления. По данному факту следователями организована доследственная проверка.
При осмотре места происшествия было установлено, что квартира, в которой отравился ребенок, находится в 3-этажном кирпичном доме, оборудована газовыми колонкой и плитой.
По предварительным данным, ребенку стало плохо. Также почувствовали недомогание ее мать и отец. Взрослые вызвали скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали девочку в городскую больницу с признаками отравления.
В ходе проверки следователям предстоит выяснить, было ли исправно газовое оборудование, находившееся в квартире, где отравились люди, а также имелись ли нарушения со стороны ресурсоснабжающей организации при оказании услуг газоснабжения.
Действиям должностных лиц домоуправляющей компании, а также обслуживающей организации по использованию вентиляционных коммуникаций будет дана юридическая оценка.
В настоящее время ребенок после оказания медицинской помощи отпущен из больницы домой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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