Нижегородка обнаружила в своем гараже тела бывшего мужа и его родственника в машине с включенным двигателем Происшествия

Нижегородка обнаружила в своем гараже тела бывшего мужа и его родственника в машине с включенным двигателем. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.



Согласно информации, тела были обнаружены 5 января. По предварительным данным, в гараже находился автомобиль марки ВАЗ. При осмотре тел погибших 38-летнего и 40-летнего мужчин следователи СК видимых телесных повреждений не обнаружили. С целью установления причин их смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.



В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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