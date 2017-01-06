Нижегородский ХК "Торпедо" со счетом 2:1 обыграл уральский "Автомобилист" 6 января. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба.
В первом периоде нижегородская команда провела ряд атак, но так и не открыла счет. Однако во второй периоде первый гол в ворота екатеринбуржцев забил Бобби Батлер. Позднее "Автомобилист" сравнял счет. Затем в серии буллитов торпедовец Бобби Батлер забил гол и решил исход матча. 8 января нижегородцы сыграют в Астане с местным "Барысом".
Напомним
, что нижегородский ХК "Торпедо" обыграл "Югру" со счетом 2:0 в матче 4 января 2017 года.
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