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Общество

Нижегородское управление Роспотребнадзора выявило 20 человек с признаками инфекционных заболеваний в аэропорту "Стригино" в 2016 году

07 января 2017 12:34  [212] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородское управление Роспотребнадзора выявило 20 человек с признаками инфекционных заболеваний в аэропорту "Стригино" в 2016 году. Об этом сообщает пресс-
служба ведомства.

Согласно информации, за  2016 год был проведен санитарно-карантинный контроль в отношении 59626 лиц, 410 транспортных средства и 112 партий подконтрольных товаров. В ходе проводимых мероприятий выявлено 20 человек с признаками инфекционных заболеваний, проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Лиц с инфекционными заболеваниями,   требующих  проведения мероприятий по санитарной охране территории зарегистрировано не было.

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