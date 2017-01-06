Нижегородское управление Роспотребнадзора выявило 20 человек с признаками инфекционных заболеваний в аэропорту "Стригино" в 2016 году Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородское управление Роспотребнадзора выявило 20 человек с признаками инфекционных заболеваний в аэропорту "Стригино" в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Согласно информации, за 2016 год был проведен санитарно-карантинный контроль в отношении 59626 лиц, 410 транспортных средства и 112 партий подконтрольных товаров. В ходе проводимых мероприятий выявлено 20 человек с признаками инфекционных заболеваний, проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Лиц с инфекционными заболеваниями, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории зарегистрировано не было.