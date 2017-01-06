Здание площадью 180 кв. метров сгорело в г.о Кулебаки Нижегородской области 7 января





Согласно информации, 7 января в 00:01 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании здания в г.о.г. Кулебаки, р/п Гремячево. В результате пожара обгорели кровля и имущество на площади 180 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 19 человек, пять единиц техники.





Здание площадью 180 кв. метров сгорело в г.о Кулебаки Нижегородской области 7 января. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.Согласно информации, 7 января в 00:01 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании здания в г.о.г. Кулебаки, р/п Гремячево. В результате пожара обгорели кровля и имущество на площади 180 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 19 человек, пять единиц техники. Напомним , что дом обгорел в Выксе Нижегородской области в ночь на 4 января 2017 года.

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