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Здание площадью 180 кв. метров сгорело в г.о Кулебаки Нижегородской области 7 января

07 января 2017 12:51  [181]
Здание площадью 180 кв. метров сгорело в г.о Кулебаки Нижегородской области 7 января. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, 7 января в 00:01 в центр управления в кризисных ситуациях поступило  сообщение о загорании здания  в г.о.г. Кулебаки,  р/п Гремячево. В результате пожара обгорели кровля и имущество на площади 180 кв. метров. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 19 человек, пять единиц техники.

Напомним, что дом обгорел в Выксе Нижегородской области в ночь на 4 января 2017 года.

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Теги:
МЧС Пожар
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