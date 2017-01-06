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Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде 2 января Александра Терновского

07 января 2017 15:23  [656] Происшествия
Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижнем Новгороде 2 января Александра Терновского. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Согласно информации, 38-летний мужчина 1 января 2017 выехал из дома на работу в г. Городец, но до работы не доехал. В ночь с 1 на 2 января ночевал у друга в мкр Щербинки, утром друг посадил его на маршрутку №19, однако дома он так и не появился. Телефон появился в сети около 7 января, на звонок ответил незнакомый мужчина, после чего телефон был снова отключен.

Приметы пропавшего: рост 185 см, телосложение плотное, волосы черные с проседью, глаза карие.

Был одетв черную куртку Puma, спортивные темно-синие брюки, джемпер бежевый с коричневыми ромбами на груди, черные кроссовки Adidad, при себе имел кошелек с банковскими картами, телефон.

Особые приметы: под левым глазом шрам, нос искривлен после перелома, на руках шрамы от выжигания бородавок, под левой грудью и на спине напротив нее родинки.

Информацию, касающуюся местонахождения пропавшего, волонтеры просят сообщать по телефонам: 102 (полиция), 8(831) 291-51-51 (волонтеры).

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