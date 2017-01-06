Садовый дом и автобус со стоящим рядом автомобилем сгорели в Нижнем Новгороде ночью 8 декабря Происшествия

Сгоревший автобус в Автозаводском районе Фото: ГУ МЧС

Садовый дом и автобус со стоящим рядом автомобилем сгорели в Нижнем Новгороде ночью 8 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Нижегородской области.Сообщение о загорании садового домика в садоводческом некоммерческом товариществе "Лель", которое расположено в Сормовском районе, поступило в 05:14. Площадь пожара составила 80 кв. м.В 05:53 поступило сообщение о загорании транспортного средства в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара обгорели автобус и автомобиль на площади 16 кв. м.В целом ночью 8 января региональное ГУ МЧС приняло участие в тушении восьми пожаров в Нижегородской области. Наиболее крупный произошел в п. Красная горка Володарского района. Сообщение об этом пожаре поступило в 03:55. Там сгорели кровля, имущество и пристрой дома на площади 60 кв. м.Еще один пожар произошел в 00:17 в здании, расположенном в г.о. Дзержинск. В результате пожара сгорело имущество и потолок этого здания на площади трех кв. м.В 02:37 поступило сообщение о загорании киоска в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара сгорела обшивка и имущество киоска на площади шести кв. м.Утром - в 06:49 – произошел пожар в р.п. Вознесенское, где сгорела надворная постройка на площади 12 кв. м.