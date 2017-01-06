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Общество

Россельхознадзор выявил более 40 территорий с инфекционными болезнями животных в Нижегородской области в 2016 году

08 января 2017 11:58  [290] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники регионального управления Россельхознадзор выявили более 40 территорий с инфекционными болезнями животных в Нижегородской области в 2016 году. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора РФ.

В частности, по данным ведомства, в 2016 году на территории Нижегородской области африканская чума свиней (АЧС) зарегистрирована в трех населенных пунктах. В настоящее время введенный там карантин снят.

Бешенство животных зарегистрировано в 34 населенных пунктах, где произошло 36 случаев заболеваний. По данным на начало 2017 года карантин отменен в 30 пунктах. Лейкоз выявлен в пяти пунктах, бруцеллез овец – на двух территориях (сейчас там карантин по этому заболеванию снят).

Напомним, что карантин по АЧС в Нижегородской области в 2016 году вводился в Починковском районе после выявления этого вируса у павшего кабана, обитавшего на территории Починковского охотохозяйства "Общество охотников и рыболовов".

До этого в области в 2016 году были зафиксированы вспышки АЧС в деревне Вещерка Вознесенского района, в с. Яковлевка Дивеевского района, в с. Шерстино Арзамасского района, а также из-за АЧС в пограничных муниципалитетах Владимирской области. введен карантин в Навашине, Выксе, Кулебаках, Вачском и Павловском районах.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2015 года Россельхознадзор признал неблагополучными по бешенству животных в Нижегородской области 50 муниципальных образований.

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