Епархия намерена создать женский монастырь в Семеновском г.о. Нижегородской области Общество

Крестовоздвиженский женский монастырь в Нижнем Новгороде Фото: Нижегородская епархия

Епархия намерена создать женский монастырь в Семеновском г.о. Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Городецкой епархии.Решение о создании Крестовоздвиженского женского монастыря в деревне Быдреевка принято на заседании священного синода русской Православной церкви в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Прошение об открытии монастыря поступило от епископа Городецкого и Ветлужского Августина.В настоящее время Крестовоздвиженский женский монастырь также действует на территории Нижнего Новгорода. Здания обители расположены на ул. Окский съезд. Этот монастырь существует почти два столетия и его посещали множество знаменитых путешественников и высочайших особ. По данным нижегородской епархии, 19 августа 1824 года туда приезжал принц Александр Вюртембергский, 31 июля 1834 года - принц Петр Ольденбургский, 27 августа 1845 года - герцог Максимилиан Лейхтенбергский, 12 августа 1850 года - великие князья Николай Николаевич и Михаил Николаевич.Монастырь закрывали в 1917 году после Октябрьской революции. В советское время в зданиях монастыря располагались производственные помещения, склады, конторы и жилые квартиры. Возрождение Крестовоздвиженского собора началось в Нижнем Новгороде в 1995 году.Помимо этого, сейчас в Нижегородской области в число функционирующих женских обителей входят Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь (село Дивеево), Свято-Николаевский монастырь (Арзамас), Покровский монастырь (село Лукино, Богородский район), Выксунский Иверский монастырь (г.о.Выкса), Абабковский Николаевский Георгиевский монастырь (с. Абабково, Павловский район) и Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь (пос. Макарьево, Лысковский район).