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Общество

Синоптики прогнозируют около -30° в Нижнем Новгороде 9-10 января

08 января 2017 17:07  [1536] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют около -30° в Нижнем Новгороде 9-10 января 2017 года. Об этом сообщает нижегородский гидрометцентр 8 января.

"9 и 10 января на фоне повышенного атмосферного давления существенных осадков не предвидится, только днем 10 января в отдельных районах пройдет кратковременный снег. Сохранится аномально холодная погода", - говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, утром 9 января в нагорной части Нижнего Новгорода прогнозируется около -30°, в заречной части -31°…-33°. В области утром ожидается -27°…-32°, в низких местах и при прояснениях, а также по северной половине области -33°…-38°.

Днем 9 января в нагорной части Нижнего Новгорода температура воздуха прогнозируется около -25°, в заречной до -28°. В области днем ожидается около -25°, по северной половине области до -27°…-32°, на юге и юго-западе до -21°…-23°.

Гидрометцентр сообщает также, что температура воздуха в ночь на 10 января в нагорной части Нижнего Новгорода прогнозируется около -25°, в заречной части от -27° до -29°. В области в это время ожидается -22°…-27°, в северной части региона и в низких местах от -29° до -32°.

Синоптики прогнозируют 9 января северо-восточный ветер с переходом днем 10 января на юго-западный, 4-9 м/с.

Напомним, что ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" прогнозирует днем 9 января в Нижегородской области температуру воздуха от -27° до -22°, 10 января потепление до -14°...-9°, а уже 11 января, по данным УГМС, ожидается температура -10°…-5°.

Напомним также, что министерство образования Нижегородской области разрешило учащимся первых-четвертых классов Нижнего Новгорода, а также учащимся первых-девятых классов школ, которые расположены в сельской местности, не посещать занятия при морозах от -25° до -29°.

В случае понижения температуры до -30° градусов и ниже разрешается не направлять в образовательные организации обучающихся в первых-девятых классах школ, расположенных в городе, и первых-одиннадцатых классов образовательных организаций, расположенных в сельской местности.

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