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Общество

МЧС прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций из-за морозов до -38° в Нижегородской области 9 января

09 января 2017 08:29  [271] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУ МЧС России по Нижегородской области прогнозирует возникновение чрезвычайных ситуаций из-за морозов до -38° в регионе 9 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте управления.

"По данным ФГБУ "Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с 18 часов 8 января до 18 часов 9 января 2017 года ожидается аномально холодная погода, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -25°…-30°, при прояснениях до -33…-38°С, днем -20°…-25°С, местами -27°…-32°С. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, чрезвычайные ситуации могут возникнуть из-за аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения населения, на объектах и линиях энергосистем в связи с их перегрузкой. Количество аварий на объектах ЖКХ и энергетики на территории области прогнозируется выше уровня среднемноголетних значений.Ожидается возникновение 15-28 технологических нарушений. Наибольшая вероятность прогнозируется в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

Напомним, что гидрометцентр прогнозирует около -30° в Нижнем Новгороде 9-10 января 2017 года.

Напомним также, что министерство образования Нижегородской области разрешило учащимся первых-четвертых классов Нижнего Новгорода не посещать занятия в школах при морозах от -25° до -29°. Также разрешается не направлять в образовательные учреждения учащихся первых-девятых классов школ, которые расположены в сельской местности.

В случае понижения температуры до -30° градусов и ниже разрешается не направлять в образовательные учреждения учеников первых-девятых классов школ, расположенных в городе, и первых-одиннадцатых классов образовательных организаций, расположенных в сельской местности.

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