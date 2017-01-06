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Происшествия

Прокуратура оштрафовала два кафе в Нижнем Новгороде за предоставление посетителям доступа в Интернет без возрастных ограничений

09 января 2017 09:34  [318] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура оштрафовала два кафе в Нижнем Новгороде за предоставление посетителям доступа в Интернет без возрастных ограничений. Об этом сообщает ведомство 9 января 2017 года.

Согласно информации, речь идет о кафе на ул. Казанское шоссе и ул.Рождественской, где не применяются программно–аппаратные средства защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. "В ходе мониторинга сети Интернет с использованием соединения по сети Wi Fi в кафе осуществлен доступ к ряду ресурсов, где размещены экстремистские и порнографические материалы", - говорится в сообещнии.

По инициативе прокурора Нижегородского района города юридические лица привлечены к административной ответственности по ч.2 ст.6.17 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию) с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей каждое. Решения суда вступили в законную силу.

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